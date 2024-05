Rusko plánovalo útok na německém území, chtělo zničit vojenskou pomoc Ukrajině

Světová zdravotnická organizace (WHO) má připravený nouzový plán pro případ izraelské pozemní operace ve městě Rafah v Pásmu Gazy, ale přesto nebude možné zabránit výraznému zvýšení počtu obětí. V pátek to prohlásil zástupce WHO pro palestinská území Rik Peeperkorn, informuje agentura Reuters.