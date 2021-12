Scholz bude jednat, kde Merkelová reagovala, říká autor biografie o kancléřovi

Její autor Lars Haider v rozhovoru se zahraničními novináři řekl, že žádná podobná kniha dříve nevznikla, protože Scholz doposud nikoho nezajímal. Míní také, že Scholz jako zkušený politik bude schopných kancléřem a že na rozdíl od své předchůdkyně Angely Merkelové bude jednat všude tam, kde ona jen reagovala.

"Olaf Scholz je velice zkušený. Nikdo v nové vládě nemá tolik politických zkušeností jako on," řekl Haider, který je šéfredaktorem deníku Hamburger Abendblatt. "Nikdy se při jednáních neunaví, je vždy dobře připravený, je to vyjednavač, který usiluje o to, aby se všichni cítili jako vítězové, aby nikdo neměl pocit poraženého," uvedl. Právě tyto schopnosti podle Haidera usnadnily koaliční vyjednávání o společné vládě sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP), ačkoli ekologická strana a FDP stojí na opačné straně politického spektra.

Scholz na úterní tiskové konferenci po podpisu koaliční smlouvy prohlásil, že svět může od Německa čekat v zahraniční politice kontinuitu. S tím souhlasí i Haider. "Mnoho zahraničních politiků zažije déjà vu," řekl. Scholz je podle Haidera stejně jako Merkelová přesvědčen, že hlas samotného Německa by ve světě nebyl slyšet, proto je nezbytná mezinárodní spolupráce a evropská integrace. To podle něj dokazuje i první Scholzova zahraniční cesta, která tradičně povede do Paříže. "Důležitý partner i přes rozpory bude Polsko, dobré vztahy bude chtít mít i s Británií, ačkoli odešla z Evropské unie. Scholz má také blízký vztah ke Skandinávii," vysvětlil.

Haider podobně jako mnozí analytici označuje Scholze kvůli jeho stylu za mužskou verzi Merkelové, přesto se prý jeho vláda bude od vlády Merkelové lišit. "Největší změnou bude, že Scholz bude jednat všude tam, kde Merkelová jen reagovala." řekl s tím, že to se bude týkat nejen krizí, ale také ochrany klimatu. "Merkelová věděla, že se s klimatem musí něco udělat. Ale Scholz má pro Německo jasný plán. Bude pracovat na všem, co je uvedeno v koaliční smlouvě," řekl. "Scholz je také ochotnější rozhodovat než Merkelová. Drží se svého plánu, takže je jiný než (konzervativní bavorský premiér Markus) Söder, který dnes řekne to, zítra opak a pozítří úplně něco jiného," dodal.

Scholz podle Haidera nežije ničím jiným než politikou. "Mimo SPD má slabost jen pro manželku Brittu Ernstovou," řekl. "Politika je jeho vášeň. Nic jiného v životě nemá. Nemá děti, nemá koníčky, jeho žena se věnuje politice jako on, vše se točí jen kolem politiky," řekl. Scholzova manželka Britta Ernstová je braniborskou ministryní školství.

Ačkoli je Scholz politicky velice zkušený a rozhodný, jednu slabost má. "Je to jeho vystupování. V povaze je to nesmělý člověk," řekl Haider. "Má také velké problémy ukázat city a je jedno, v jaké je to situaci," řekl. "Jednoduchý příklad. Podívejte se na záběry z 26. září, kdy dosáhl svého cíle, vyhrál parlamentní volby. A pak na dva roky staré snímky, kdy ve straně přišel o svou pozici. Výraz v jeho tváři je v obou případech úplně stejný," řekl.

Právě Scholzovo vystupování vyvolává největší rozpaky a také spekulace, zda má Scholz vůbec smysl pro humor a city. Média nového kancléře často označují jako Scholzomat, protože i ve vypjatých situacích vystupuje výhradně klidně, nenechává se vyvést z míry a hovoří monotónním a citově nezabarveným hlasem. Své zkušenosti s tím má i Haider.

"V rozhovorech s ním mě drásalo, když neodpovídal na otázky a když na složité a dlouhé dotazy odpověděl jen jednoduše ne," řekl.

Scholzova povaha byla možná i důvodem, proč v SPD nebyl dříve tak populární. Nakonec se sociální demokraté za Scholzem sjednotili a loni v srpnu ho strana vybrala za svého kancléřského kandidáta. Málokdo v té době ale věřil, že by se mohl opravdu stát kancléřem. "Kdo o tom rozhodně nepochyboval, byl Scholz," řekl Haider. Dodal, že i on sám jeho ambicím věřil.

Haiderova kniha je první, která se věnuje životu nového šéfa německé vlády. Na myšlenku biografii napsat ho v říjnu přivedl švagr, který pracuje na ministerstvu zahraničí. "Zeptal se mě, jakou mu doporučím knihu o možném příštím kancléři. Odpověděl jsem mu, že žádná není. Na to mi poradil, abych nějakou napsal," řekl.

Základ knihy měl Haider hotov asi za tři týdny. Vysvětlil, že to bylo možné díky tomu, že se Scholzovi věnoval předchozích deset let, kdy před vstupem do spolkové vlády působil jako primátor Hamburku. "Od roku 2011 jsem se s ním setkal 150krát až 200krát. Od krátkých rozhovorů až po dlouhé debaty, co trvaly čtyři či pět hodin," uvedl. "Dozvěděl jsem se o něm plno zajímavých věcí, takže mě tehdy mrzelo, že to nemůžu využít. Před letoškem totiž Scholz nikoho nezajímal," řekl.

Po vítězných parlamentních volbách se to ale změnilo. V příštích týdnech v Německu navíc vyjdou o Scholzovi další knihy.