Scholz označil rostoucí náklady na vytápění za sociální výbušninu

Scholz ohledně rostoucích cen za vytápění přislíbil v dlouhodobějším horizontu další úlevy. Řekl přitom, že rostoucí ceny energií ho velmi znepokojují. "Protože občané si musejí v životě poradit, a když se najednou zvýší účet za topení o pár set eur, tak je to suma, se kterou si mnozí opravdu neporadí. Jsou to sociální výbušniny," řekl kancléř.

Předseda německé vlády zdůraznil, že chce se sociálními partnery, vědci a spolkovou centrální bankou projednat kroky proti inflaci. Na pondělí je v kancléřství naplánovaná jejich schůzka. Konkrétnější ohledně plánovaných kroků ale Scholz být nechtěl.

"Nemělo by docházet k dalšímu zavírání škol a já si nemyslím, že potřebujeme takové uzávěry, jaké jsme měli v posledních letech," pokračoval kancléř. Občany starší 60 let pak vyzval, aby se nechali očkovat i čtvrtou dávkou proti covidu-19.

Čtyřiašedesátiletý kancléř v rozhovoru také uvedl, že je jedním ze sedmi procent lidí v Německu, kteří už dostali druhé přeočkování po dvou dávkách základního očkování. Šéf vlády lidem doporučil nečekat na novou vakcínu, která bude pravděpodobně k dispozici až v říjnu.

"Ne všichni by měli čekat," řekl. Poukázal na to, že on sám se ještě covidem-19 nenakazil. "To, že jsem se nechal očkovat čtyřikrát, je možná důvod, proč se to nestalo," domnívá se Scholz.

Kancléř také řekl, že jeho vláda pokračuje v jednáních o pomoci německému plynárenskému gigantu Uniper. Ten se dostal do problémů kvůli nedostatku plynu a jeho vysokým cenám v důsledku omezování dodávek suroviny z Ruska do Evropy. Scholz naznačil, že na stole jsou i nástroje, které se za koronavirové pandemie použily na záchranu velkých společností, jako je Lufthansa. Berlín tehdy národnímu leteckému dopravci poskytl záchranný balík za devět miliard eur (223 miliard Kč).

Scholz rovněž uvedl, že Německo debatuje se svými spojenci o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu po skončení války. Ty ale podle něj nebudou stejné jako pro člena Severoatlantické aliance.

Kancléř se také bránil kritice svého stylu komunikace, který je podle některých příliš úsporný. Řekl, že nechce přicházet s planými sliby. "Jsem přesvědčen, že mám pravdu, když se nepočítám mezi politiky, kteří každý týden něco ohlásí, a asi z 90 procent z toho nic není," řekl Scholz v rozhovoru s ARD.