Scholz: Za útok na Ukrajinu nese odpovědnost Putin a nikoli Rusové

"Jen dvě hodiny letu z Berlína nyní sedí rodiny v leteckých krytech, děti, ženy a muži se bojí o své životy," řekl Scholz, který vyjádřil Ukrajině plnou solidaritu. "Putin nevyhraje," uvedl.

"Útokem na Ukrajinu chce prezident Putin vrátit čas zpět," řekl Scholz. Uvedl, že návrat do velmocenských dob 19. století není možný, stejně jako návrat do časů studené války, kdy si supervelmoci mezi sebe rozdělily svět do sfér vlivu. "Není možné vrátit se před rok 1989, kdy obyvatelé střední a východní Evropy bojovali za svobodu a demokracii. Také v naší zemi a na Ukrajině," uvedl.

Scholz zdůraznil, že Západ Putina neustále varoval, že válka bude obrovskou chybou, ale neposlechl. "On sám se pro tuto válku rozhodl. On jediný proto nese plnou odpovědnost. Je to Putinova válka," zdůraznil kancléř. Putina nicméně opět vyzval, aby boje zastavil a vojáky z Ukrajiny odvolal.

"Až do konce jsme podporovali dialog a hledali společnou řeč s Moskvou. Doufali jsme, ale nebyli jsme naivní," uvedl kancléř a zdůraznil, že Západ připravil celý balík tvrdých hospodářských sankcí, aby ruské vedení pocítilo za válku vysokou cenu.

"Zároveň musíme zajistit, aby se tento konflikt nerozšířil do dalších evropských zemí. Jsme s americkým prezidentem (Joem Bidenem) a našimi evropskými přáteli jednotní v tom, že tomu musíme všemi dostupnými prostředky zabránit," řekl. Zdůraznil, že NATO je bezpodmínečně připraveno bránit své spojence v Pobaltí, v Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a v Bulharsku. "To Putin nesmí podcenit," dodal kancléř.