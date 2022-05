Slovensko bude podle ministra hospodářství platit za plyn v eurech

"Budeme platit v eurech na euroúčet v Gazprombank, tam to bude proměněno na ruble a ruble půjdou dál do Gazpromu. S tou další operací my už nic nemáme. Pro nás je rozhodující, že budeme platit v eurech do Gazprombank," řekl Sulík.

Slovenský ministr hospodářství v dubnu připouštěl platby za plyn v rublech, jak to nově vyžaduje Moskva. Sulík za to čelil kritice některých kolegů z vládní koalice. Gazprom před třemi týdny zastavil tok suroviny do Polska a Bulharska. Zdůvodnil to tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, což obě evropské společnosti označily za porušení smluv.

Slovensko je závislé na dodávkách ruského plynu. "Tento i minulý týden tečou nadprůměrná množství navzdory tomu, že jedna přečerpávací stanice na Ukrajině byla zavřena. Ruská strana způsobený výpadek nahradila a plyn nám teče přes Lanžhot, tedy z Česka, je to ale ruský plyn. Předpokládám, že to je plyn, který přitéká přes Nord Stream 1," řekl Sulík.

Provozovatel ukrajinského systému pro přepravu plynu GTSOU minulý týden oznámil přerušení tranzitu ruského plynu do Evropy přes měřicí stanici Sochranovka. Krok zdůvodnil aktivitami ruských okupačních sil.

Gazprom dlouhodobě zajišťoval dodávky plynu na Slovensko hlavně přes Ukrajinu. Na červen ale ruský koncern nezarezervoval tranzitní kapacitu pro export plynu do Evropy přes Slovensko prostřednictvím hraničního uzlu Veľké Kapušany. Na tyto rezervace má vliv i poptávka ze strany odběratelů.