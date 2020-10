Slovensko plošně testuje na covid: Za dopoledne odhaleno téměř 500 infikovaných

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Plošné testování Slováků na koronavirus, které začalo dnes ráno ve čtyřech okresech na severu a východě země, odhalilo do poledne 497 infikovaných. To představuje 3,6 procenta otestovaných. Novinářům to řekl ministr obrany Jaroslav Naď. Dodal, že počáteční problémy s organizací akce se podařilo vyřešit a již všechna plánovaná odběrná místa byla uvedena do provozu.