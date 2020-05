Slovensko ruší další omezení, otevírají se velká nákupní centra

Slovensko už téměř měsíc zaznamenává jen nízký přírůstek pacientů s koronavirem, až na výjimky testy denně odhalí jen jednociferný počet nakažených. Za úterý úřady ohlásily pouze jeden nový případ nákazy.

Například velká kina na Slovensku ale navzdory konci zákazu provozu zatím promítání filmů neobnovila. Hlavní hygienik Slovenska už povolil také konání hromadných kulturních akcí za účasti nanejvýš 100 lidí, diváci v sálech budou muset až na výjimky sedět v dvoumetrových odstupech.

V prodejnách na Slovensku nově může nakupovat více lidí než dosud; na každého zákazníka musí připadnout 15 metrů čtverečních prodejní plochy místo dosavadních 25. Provozovatelé restaurací zase musejí dodržovat minimální odstupy mezi stoly, hygienici stanovili i limit počtu lidí u jednoho stolu.

Pro veřejnost na Slovensku zůstávají uzavřena wellness a fitness centra, plovárny, noční kluby a kasina. O nedělích budou muset mít nadále zavřeno obchody z důvodu dezinfekce prostor.

Roušky nebo jiný způsob překrytí úst a nosu už není na Slovensku povinný při pohybu mimo uzavřené prostory a při dodržování alespoň pětimetrového odstupu od ostatních lidí.

Od čtvrtka také nebudou muset obyvatelé Slovenska při návratu do země nastoupit do státní karantény nebo předložit potvrzení o negativním testu na koronavirus, pokud vycestovali na nejdéle 24 hodin do vybraných osmi států včetně Česka.

Slovenská vláda zavedla různé formy pomoci podnikatelům, kteří čelí negativním dopadům pandemie choroby covid-19. Dříve vyplacená financí pomoc ale zaostala za očekáváními, podnikatelé upozorňovali například na byrokracii spojenou s vyřizováním žádostí.