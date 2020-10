Slovinsko kvůli covidu zavře hranice s Itálií

Pro uzavření hranic ale stanovila slovinská vláda řadu výjimek, uvádí italská média. Do Slovinska budou moci ti, kteří jím projíždějí do dalších destinací, na což budou mít 12 hodin. Výjimku budou mít i lidé, kteří tam pojedou za prací, nebo lidé, kteří tam mají druhou nemovitost nebo rodinu. V případě rodinných návštěv se ale musí vrátit do 72 hodin.

Slovinsko se v posledních dvou týdnech potýká s výrazným nárůstem případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Před týdnem proto v zemi vyhlásilo stav nouze a od úterý zavedlo zákaz nočního vycházení od 21:00 do 6:00 a zákaz cest mezi jednotlivými regiony. Ve čtvrtek se zavřela kina a kulturní instituce a ode dneška zůstane zatím na týden v zemi zavřená většina obchodů, ale také služby, hotely či školky.

Tento týden zaznamenalo Slovinsko nejvyšší denní nárůst od začátku pandemie, ve čtvrtek to bylo 1663 nakažených, tedy zhruba dvakrát více než o týden dříve. V pátek oznámily slovinské úřady 1656 nových případů nákazy a pět úmrtí spojených s covidem-19. Od počátku pandemie se v této dvoumilionové zemi potvrdilo na 21.270 případů nákazy. V pátek měl pozitivní test i slovinský ministr zahraničí Anže Logar, který se nechal testovat po návratu z Pobaltí.

V Itálii v pátek dosáhl počet nakažených koronavirem nového denního maxima, když přibylo 19.143 případů. Je to nejvíce od začátku pandemie a nárůst o víc než 3000 v porovnání se čtvrtečními údaji. Také Itálie v předchozích týdnech zpřísnila opatření proti šíření koronaviru. Regiony Kampánie, Lazio, Lombardie, Kalábrie a Sardinie zavedly noční zákazy vycházení. Pokud se situace v zemi nezlepší, zvažuje vláda noční zákaz vycházení vyhlásit pro celou zemi.

Itálie, kde žije asi 60 milionů lidí, byla hned na počátku epidemie nejpostiženější zemí, do současnosti se tam prokázala nákaza u téměř půl milionu lidí a více než 37.000 pacientů zemřelo.