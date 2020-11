Španělsko zpřísňuje opatření proti covidu. Zasáhnou Madrid, Katalánsko i Baskicko

Například madridský region se ode dneška přes víkend uzavře pro cestování, které není nezbytné. V Katalánsku taková uzavírka platí už týden. Baskicko také od soboty zavře pro veřejnost restaurace a bary, budou smět prodávat pouze jídlo s sebou.

Podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví ze čtvrtečního večera přibylo ve Španělsku 21.908 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem tak v této zemi, která má asi 47 milionů obyvatel, zaznamenali už 1,3 milionu případů nákazy novým typem koronaviru, který se poprvé objevil koncem loňského roku v Číně. Španělsko je v tomto počtu šesté na světě. Úmrtí spojených s nemocí covid-19 země prozatím eviduje nejméně 38.486.

Podle španělské vlády se trend šíření nákazy za poslední dva týdny trochu zmírnil. Za poslední den ale přibylo 368 úmrtí spojených s covidem, což je v druhé vlně epidemie zatím nejvíce. Na jaře ve Španělsku přibývaly stovky takových úmrtí, nejvíce to bylo i přes 900 za den.

Madridský region se ode dneška na čtyři dny uzavřel pro neakutní cestování, opustit ho lidé smějí jen z nutných důvodů, například kvůli cestě do práce nebo péči o blízké. Povoleny jsou také cesty těm, kteří regionem jen projíždí. Čtyřdenní uzavírka madridského regionu platila už od 30. října. V regionu platí také uzavírky nejhůře zasažených zdravotnických zón.

V Katalánsku platí omezení cestovat od minulého týdne, region smějí lidé opouštět jen z nutných důvodů, jako jsou cesty do práce, k lékaři či kvůli péči o své blízké. Od dnešních šesti ráno opět platí jako minulý víkend v tomto regionu na severovýchodě země navíc také uzavírka v rámci obcí, které smějí lidé opouštět také jen z nutných důvodů. Pro tento víkend katalánské úřady nasadily na 5500 policistů, kteří mají na dodržování uzavírek dohlížet. Katalánsko také prodlouží od pondělí na další dva týdny zákaz nočního vycházení, a to od deseti večer.

V celém Španělsku s výjimkou Kanárských ostrovů platí druhý týden zákaz nočního vycházení, který vyhlásila španělská vláda a který končí v noci na neděli. Od pondělí ho ale řada regionů hodlá prodloužit a upravit jeho dobu trvání, například Baskicko či Katalánsko začátek posunou na deset večer.

Před dvěma týdny vyhlásila španělská vláda kvůli zhoršené epidemické situaci opět nouzový stav, který v zemi platil už od poloviny března do června. Vláda ho smí vyhlásit pouze na dva týdny, poslanci ho ale už prodloužili, a to o půl roku, respektive do 9. května. Na jaře se prodlužoval vždy o dva týdny. Strana Vox dnes předloží k ústavnímu soudu stížnost na toto prodloužení.