Španělský premiér Sánchez oznámil změny ve vládě

Pět vládních postů, které zastávají členové menší koaliční strany Unidas Podemos, zůstane beze změny.

Nadia Calviňová si ponechala úřad ministryně hospodářství a navíc se stala první místopředsedkyní vlády. Novou vládní mluvčí a ministryní pro teritoria bude Isabel Rodríguezová. Sánchez rovněž vymění svého personálního šéfa Ivána Redonda, který byl považován za premiérovu pravou ruku a zásadního poradce zodpovědného za Sánchezův volební úspěch. Ve vlivné funkci Redonda nahradí Oscar López, člen socialistické strany.

"Hlavním úkolem tohoto kabinetu bude posílit zotavování ekonomiky a tvorba nových pracovních míst," řekl Sánchez po oznámení změn.

Dosavadní šéfka diplomacie Gonzálezová čelila v poslední době kritice za to, že způsobila diplomatickou roztržku s Marokem. V dubnu totiž povolila, aby byl povstalecký vůdce ze Západní Sahary Ibráhím Ghálí hospitalizován ve Španělsku. Jeho fronta Polisario přitom bojuje desítky let o kontrolu nad touto bývalou španělskou kolonií, nyní ovládanou z velké části Marokem. Marocké ministerstvo zahraničí v květnu oznámilo, že Španělsko musí za pomoc Ghálímu počítat s následky. Následně například několikrát pustilo tisíce uprchlíků ze severní Afriky do španělské enklávy Ceuta, kterou řada utečenců pokládá za vstupní bránu do Evropy.

Průměrný věk členů kabinetu je po oznámených změnách 50 let, poměr žen se zvýšil na 63 procent.

Sánchez se stal premiérem loni v lednu po letech politické nestability, kvůli níž jihoevropská země uspořádala čtvery legislativní volby během čtyř let. Jeho levicová vláda se brzy po uvedení do úřadu musela vypořádávat s pandemií, která místní ekonomiku silně závislou na turismu poznamenala zvlášť tvrdě.

Premiér se rovněž musel zabývat otázkou katalánské nezávislosti, která rozděluje španělskou veřejnost od uspořádání nelegálního referenda v roce 2017. Před třemi týdny centrální vláda osvobodila devět bývalých katalánských politiků uvězněných za jejich účast na organizaci referenda.

Dnes oznámené změny v kabinetu se přitom týkají i některých postav, které se zabývaly vyjednáváním o milostech pro katalánské politiky. O svůj post přišel dosavadní ministr spravedlnosti, zatímco stávající ministr pro regionální politiku Miquel Iceta, který vedl jednání s katalánskou regionální vládou, bude nově řídit ministerstvo kultury.