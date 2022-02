Stoltenberg: Spojenci z NATO zvýší zbrojní pomoc Ukrajině

"Spojenci NATO posilují poskytovanou pomoc, (dodají) rakety protivzdušné obrany, protitankové zbraně a také humanitární a finanční pomoc," napsal Stoltenberg. "Právě jsem mluvil s prezidentem Zelenským a vyzdvihl jsem statečnost lidu a ozbrojených sil Ukrajiny," uvedl dále šéf NATO.

Představitelé členských zemí NATO, Evropské unie a dalších zemí budou dnes přes video jednat o situaci na Ukrajině, píše AFP.

Zájem Ukrajiny o členství v alianci byl jednou ze záminek Ruska pro invazi do sousední země. Podle Moskvy by se tím NATO dostalo příliš blízko k ruským hranicím a ohrožovalo by to bezpečnost země.