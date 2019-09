Stovky německých vojáků čelí podezření z extremismu

Zvýšení počtu podezřelých potvrdilo dnes německé ministerstvo obrany poté, co o něm informoval časopis Spiegel. Mluvčí ministerstva nicméně upozornil, že se jedná o podezření, a není tak možné tvrdit, že v německém bundeswehru působí téměř pět set pravicových radikálů. "Jsou případy, které se potvrdí, a jsou případy, které se nepotvrdí," uvedl mluvčí.

MAD označuje jako podezřelé takové vojáky, u nichž existují indicie, že zastávají krajně pravicový či protiústavní světonázor, uvedla DPA.

Ministerstvo obrany, které po odchodu Ursuly von der Leyenové do Bruselu vede předsedkyně Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, chce pravicové extremisty v armádě identifikovat a následně vyloučit. Právě na tom by měla se zvýšeným úsilím pracovat vojenská zpravodajská služba MAD. Ministryně Krampová-Karrenbauerová nyní chystá její reformu, která by měla mimo jiné zvýšit o několik stovek počet pracovníků služby a posílit také její spolupráci s civilním Spolkovým úřadem na ochranu ústavy (BfV).

Ke konci července letošního roku sloužilo v německém bundeswehru přes 180.000 aktivních vojáků.