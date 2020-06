Štrasburský soud: Česko porušilo práva odsouzeného vraha Roberta Templa

Případ Tempela, který byl médii označován za nájemného zabijáka, vzbudil při svém projednávání značnou pozornost. Krajský soud v Plzni totiž muže obžalovaného z dvojnásobné vraždy z roku 2001 čtyřikrát osvobodil, ale pražský vrchní soud zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze, a to v roce 2009. Definitivní tečku za kauzou udělal v roce 2012 Ústavní soud, který odmítl Tempelovu stížnost. Řízení tak trvalo celkem deset let a jeden měsíc.

