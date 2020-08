Rouška, co zahubí bakterie a viry? Dívka přišla se zajímavým nápadem

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Komu by se nezamlouvala ochranná maska, která by se dokázala sama čistit? Právě s něčím takovým přišla dánská studentka, a to právě v době pandemie, kdy by se to nejvíc hodilo. Momentálně ale musí vyvinout model, který by se dal vyrábět ve velkém za nízké náklady.