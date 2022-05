Švédsko a Finsko budou výraznou posilou NATO, uvedla Baerbocková

— Autor: ČTK

Vstup Finska a Švédska by byl výraznou posilou Severoatlantické aliance a Německo proto učiní vše, aby obě země v jejich cestě do aliance podpořilo. Dnes to při příchodu na závěrečný den neformálního jednání ministrů zahraničí NATO v Berlíně prohlásila šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková.