Svět musí přestat válčit proti přírodě. apeluje šéf OSN

"Bod, z kterého už není návratu, není daleko za obzorem. Je už na dohled a přibližuje se k nám velkou rychlostí," prohlásil António Guterres.

Zodpovědnost za takový stav věcí podle něj nese člověk, zejména kvůli využívání fosilních paliv, jejichž spalování představuje největší část celkové produkce skleníkových plynů. Šéf OSN rovněž prohlásil, že rok 2019 se zařadí spolu s posledními čtyřmi lety mezi pět nejteplejších roků, které kdy byly na planetě zaznamenány.

I expect a clear demonstration of increased #ClimateAction ambition & commitment out of #COP25. Leaders of all countries need to show accountability & responsibility. Anything less wold be a betrayal of our entire human family and all generations to come. pic.twitter.com/jnKjMRYRmI