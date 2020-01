Policistům se přihlásila 60letá žena z Krefeldu a její dvě dospělé dcery. Uvedly, že vypustily o silvestrovské noci pět lampionů štěstí, které do oblak vynáší horký vzduch ze zapálené parafínové náplně.

Policie a státní zastupitelství se domnívají, že právě tyto lampiony dopadly na pavilon opic v krefeldské zoo a způsobily jeho požár. Trojice žen je podezřelá ze založení požáru z nedbalosti. Podle německého trestního zákoníku jim za to hrozí až pět let vězení či peněžitá pokuta.

Pouštění nebeských lampionů je ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko zakázané už od roku 2009. Ženy si je objednaly na internetu a policii řekly, že o zákazu jejich pouštění nevěděly.

Při požáru v zoo zahynuly více než tři desítky zvířat včetně lidoopů, kaloňů a ptáků. "Zázrakem přežily ničivý požár šimpanzi Bally a Limbo. Jsou jen lehce zranění," uvedla krefeldská zahrada na svých stránkách.

