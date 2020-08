Tři Slováci skončili kvůli pašování migrantů v rakouské vazbě

Slováci ve věku 38, 40 a 47 let jsou nyní ve vazbě v Korneuburgu nedaleko Vídně. Po dalších spolupachatelích rakouská policie pátrá.

Vyšetřovatelé trojici podezřívají, že 30. ledna a 19. února letošního roku převezla do Rakouska pokaždé 25 Afghánců. Migranty Slováci propašovali přes hranice vždy ve třech osobních vozech. Vyzvedli je v severním Srbsku a dál cestovali přes Maďarsko a Slovensko. V Rakousku Afghánce vysadili u obce Dobermannsdorf, která leží nedaleko rakousko-slovensko-českého trojmezí.

Dva ze Slováků, kteří jsou nyní v rakouské vazbě, zadrželi již 23. června policisté v Česku, třetího dopadla slovenská policie 2. července v Senici. Všichni tři byli vydáni do Rakouska. Následné vyšetřování ukázalo, že muže ve věku 38 a 40 let už na počátku letošního března zadržela policie v Maďarsku. V jejich vozech našla deset Afghánců. Slováci si za to od soudu odnesli podmíněný trest vězení na dva roky.

Policistům k zadržení tří převáděčů pogratuloval i rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Rakousko podle něj hodlá i nadále hrát vůdčí roli v mezinárodní spolupráci při boji proti pašování lidí.