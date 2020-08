Turecko obnovilo průzkum ve východním Středomoří, Řecko hovoří o provokaci

Turecko se ke kontroverznímu průzkumu vrátilo necelé dva týdny poté, co vláda v Ankaře oznámila jeho přerušení na základě diplomatických jednání s Řeckem zprostředkovaných Německem. Turecko znovu vyslalo své lodě do oblasti poté, co Řecko ve čtvrtek podepsalo s Egyptem námořní dohodu, která vymezuje pro tyto dvě země námořní hranice výlučné ekonomické zóny.

Turecký ministr energetiky dnes oznámil, že loď Oruc Reis dorazila na místo určení, kde začne s dalšími dvěma plavidly průzkum zásob fosilních surovin. "Oruc Reis má podporu 83 milionů lidí," uvedl na twitteru ministr Fatih Donmez s odkazem na počet obyvatel Turecka.

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.



83 milyon arkanda Oruç Reis.

Obnovení průzkumu dnes probírala bezpečnostní rada státu složená mimo jiné ze zástupců klíčových ministerstev. "Řecko nepřistoupí na vydírání. Budeme hájit svá svrchovaná práva," uvedlo podle Reuters k situaci řecké ministerstvo zahraničí.

Napětí ve východním Středomoří zvýšila loni v listopadu turecká vláda, když podepsala dohodu s libyjskou vládou uznávanou OSN. Dokument vymezuje výlučnou ekonomickou zónu mezi libyjským a tureckým pobřežím, která ale zasahuje i do vod blízko některých řeckých ostrovů. Koncem května Turecko oznámilo, že začne s průzkumnými vrty v nově dohodnutém pásmu mezi Libyí a Tureckem už za tři až čtyři měsíce.

Řecko, Egypt, Kypr, Bahrajn a Saúdská Arábie minulý měsíc zaslaly společný dopis generálnímu tajemníkovi OSN, aby OSN neregistrovala turecko-libyjskou dohodu do seznamu mezinárodních dohod. Podle těchto pěti zemí dohoda odporuje mezinárodnímu právu a ohrožuje stabilitu a bezpečnost v regionu.

Dohodu o námořních hranicích, která stanoví i výlučné ekonomické zóny pro těžbu či využívání mořských zdrojů, podepsalo Řecko už v červnu s Itálií a minulý čtvrtek s Egyptem. Smlouvu Atén s Káhirou turecké ministerstvo zahraničí označilo za "neplatnou" s tím, že porušuje námořní práva Libye v oblasti a že řecko-egyptskou dohodou stanovené zóny leží v "tureckém kontinentním šelfu".

Řecko vede s Tureckem už několik let spor také kvůli průzkumným vrtům Ankary ve vodách jižně od Kypru. Na jihu Kypru leží mezinárodně uznávaná Kyperská republika, jejímž spojencem jsou Atény. Turecká vláda ale tvrdí, že z těžby plynu v oblasti by měli profitovat i obyvatelé Severokyperské turecké republiky, za jejíhož "garanta" se Ankara považuje.