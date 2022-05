USA a EU musí pracovat s Ruskem a Ukrajinou na dosažení míru, řekl Draghi

"Shodli jsme se, že musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny a vyvíjet tlak na Moskvu, ale zároveň se začít ptát, jak dosáhnout míru," řekl Draghi ke schůzce s Bidenem. Dodal, že považuje za zásadní, aby Spojené státy jednaly napřímo s Ruskem. Nikdo by se podle něj však neměl snažit Ukrajinu tlačit do přijetí mírového řešení. "To by byl recept na katastrofu," řekl.

Vzhledem k řadě neúspěchů ruské armády na bojišti podle Draghiho rovněž padla představa Ruska jako jedné z předních světových vojenských mocností. "Ze začátku to byla válka, v níž jsme se domnívali, že je Goliáš a David. Nyní tu již rozhodně není Goliáš," řekl Draghi. "To, co se zdálo být neporazitelnou mocností na bojišti, se ukázalo jako mocnost porazitelná," dodal.

Draghiho volání pro dialogu Washingtonu a Moskvy zatím u USA příliš nerezonuje. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v úterý řekla, že Rusko zatím jednat nechce. "Máme dojem, že nejkonstruktivnější rolí je pokračovat v podpoře Ukrajiny u jednacího stolu a podporovat je vojensky," řekla.

Itálie zaslala Ukrajině určitý počet zbraní, Draghi však čelí tlaku svých koaličních partnerů, aby dodávky zastavil a namísto nich se soustředil na pokusy o zastavení bojů, poznamenává agentura Reuters.