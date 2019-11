Útok v Británii: Nejméně pět obětí

Incident policie označila za útok nožem a oznámila jednoho zadrženého a zřejmě několik zraněných, podrobnosti chce sdělit později. Informaci o zastřeleném úřady zatím nekomentovaly.

"Jsme teprve na začátku," uvedla policie bez podrobností na twitteru. Zároveň vyzvala obyvatele, aby se k místu nepřibližovali. "Pokud jste v blízkosti události, poslouchejte příkazy jakéhokoli policisty na místě," dodala policie.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21