V Bergamu testují obyvatele na protilátky proti covid-19, "biologickou bombou" byl fotbal

Nejdříve se hygienici zaměří na lidi z věkové skupiny 18 až 64 let a v první fázi by chtěli otestovat až 70 procent osob v tomto věkovém rozpětí, uvedl starosta města Giorgio Gori. Během následujících dní by laboratoře měly pracovat tempem kolem 2000 testů denně.

"Chceme všem občanům Bergama, města, které během epidemie zaplatilo velmi vysokou cenu, dát víru. Díky testům můžeme odhalit poslední pozitivní případy," uvedl Gori.

V samotném Bergamu už testování na protilátky probíhalo v rámci průzkumu, který měl určit, kolik zhruba lidí se ve městě virem nakazilo. Z 9965 obyvatel testovaných mezi 23. dubnem a 3. červnem jich protilátky proti nemoci mělo 57 procent.

Region Lombardie, kde se Bergamo nachází, je co se týče rozšíření koronaviru suverénně nejhůře zasaženou oblastí Itálie. V současnosti tady registrují téměř 16.000 nakažených lidí a kolem 85 procent nových případů se vyskytuje právě v Lombardii. Místní nemocnice ale už nečelí ani zdaleka tak velkému tlaku jako v březnu a dubnu, leží v nich něco přes 2000 pacientů s těžším průběhem nemoci covid-19, 94 z nich na jednotkách intenzivní péče.

Celkově mělo v Lombardii pozitivní test na koronavirus přes 90.000 lidí, z toho 13.828 v provincii Bergamo. Jednou z příčin, proč epidemie město a okolí zasáhla tak silně, je podle odborníků nejspíš fotbal. Fotbalový tým Bergama totiž hrál koncem února osmifinálový zápas Ligy mistrů s Valencií na milánském stadionu San Siro.

Hráče Atalanty ve výjimečné sezoně přišly podpořit desítky tisíc fanoušků, celkem na místě hru sledovalo přes 44.000 lidí. Později se ukázalo, že koronavirem se nakazil mimo jiné i kouč Bergama Gian Piero Gasperini, který nemoc prodělal začátkem března, a dalších osm zaměstnanců klubu.

Starosta Bergama zápas v Miláně označil za "biologickou bombu", protože mnoho lidí se nakazilo nejen přímo na stadionu, ale i při hromadném sledování projekcí v Bergamu. Spousta fanoušků tehdy nechtěla o zápas přijít, i když již pociťovali příznaky nemoci a teplotu.

V Itálii se od konce února koronavirem nakazilo přes 237.000 lidí, 34.371 z nich zemřelo. V pondělí úřady hlásily 26 nových obětí, což byla nejnižší bilance za více než tři měsíce.