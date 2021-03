V EU zemřelo od března do prosince o 580 tisíc lidí více

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od března do prosince loňského roku zemřelo v zemích Evropské unie o zhruba 580.000 lidí více než v předchozích letech. Výkyvy v počtu úmrtí kopírují vývoj epidemie koronaviru v členských zemích, uvedl statistický úřad Eurostat. V lednu letošního roku se přitom Česko vrátilo mezi země, kde počet mrtvých vzrostl ve srovnání s průměrem z předchozích let nejvíce, a to o 53 procent.