V Hofburgu se děly věci. Rakouský prezident uspořádal pyžamovou párty

V rámci "Dlouhé noci dětských práv", jak prezidentský úřad akci pro děti oficiálně nazval, rakouský prezident tři desítky dětí nejprve provedl po svém sídle v Leopoldinském křídle Hofburgu.

V salonku s velkým portrétem Marie Terezie, kde rakouští prezidenti běžně přijímají členy vlády, diplomaty i zahraniční státníky, mohly pak děti klást 75letému Van der Bellenovi zvídavé dotazy.

Heute schauen wir in der #Hofburg, was #Präsident @vanderbellen so macht. DANKE für die Einladung! #30JahreKinderrechte #Pyjamaparty pic.twitter.com/LF6vqsNNnk