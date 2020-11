V Itálii i Británii mírně klesly počty nově nakažených

Itálie v posledních dnech zažívá prudké zhoršení epidemické situace. V pátek hlásila nejvyšší přírůstek nakažených od chvíle, kdy se v 60milionové jihoevropské zemi letos v únoru virus SARS-CoV-2 začal šířit.

Celkem má Itálie 1,13 milionu infikovaných, přes 44.500 lidí kvůli covidu-19 zemřelo. Za posledních 24 hodin bylo podle agentury ANSA obětí 544, o den dříve zdravotníci informovali o 550 mrtvých.

Virus se masově šíří zejména v hustě obydlené severoitalské Lombardii, kde za den přibylo přes 8000 případů, v regionu Piemont mělo pozitivní test více než 4000 lidí a v Benátsku na 3500. Stoupá i vytíženost jednotek intenzivní péče, na nichž nyní leží přes 3300 pacientů s covidem-19.

V Británii v pátek i dnes počet nově odhalených případů nákazy klesl, ve čtvrtek ale země zaznamenala dosud nejvyšší denní nárůst počtu nakažených - 33.470.

COVID-19: UK reports another 462 coronavirus deaths and 26,860 new cases https://t.co/rcyJT26a3u