V Itálii se koronavirem nakazilo přes 2500 zdravotníků, mají málo ochranných pomůcek

"Údaje týkající se nakažených lékařů, sester a dalšího odborného zdravotnického personálu se začaly zveřejňovat teprve 11. března. Od té doby denně přibývají stovky nových případů. Zdravotníci v první linii by ale měli být těmi, kdo jsou nejlépe chráněni," řekl k bilanci šéf GIMBE Nino Cartabellotta. Organizace se zaměřuje na sběr a interpretaci dat týkajících se současné koronavirové epidemie v Itálii.

#coronavirus: semplice esercizio per capire gravità del fenomeno.

In Italia ci sono poco più di 1 milione di operatori sanitari e lo 0,3% sono positivi al #COVID2019

Basta chiacchiere: proteggere adeguatamente chi ci deve proteggere, in ospedale e sul territorio#Covid_19 pic.twitter.com/X2tRT7g9wE