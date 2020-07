V Německu přibylo 633 nakažených. Nedoporučuje se cestovat na sever Španělska

Německé ministerstvo zahraničí zatím neodrazuje od cest na Baleárské či Kanárské ostrovy, které jsou velmi oblíbenými cíli německých turistů. Zatím nepřistoupilo ani k oficiálnímu varování před cestami do zasažených regionů. To by turistům umožnilo bezplatné stornování dovolených.

Katalánská vláda dnes nad doporučením německého ministerstva vyjádřila politování. Ujistila, že je zodpovědná a že se snaží chránit životy a zdraví obyvatel i návštěvníků regionu.

Šéfka aragonského regionu Mayte Pérezová řekla, že odrazování před cestami ze strany Německa a také Belgie je diskriminační a vyzvala španělskou ministryni zahraničí Aranchu Gonzálezovou Layouvou k podání formální stížnosti. Pérezová ujistila, že ve většině částí regionu je situace pod kontrolou.

I české ministerstvo zahraničí o víkendu upozornilo na zvýšené riziko nákazy při cestování do španělských regionů Katalánsko, Aragonie, Baskicko a do oblasti Madridu.

Šéf RKI Wieler dnes řekl, že vývoj situace v samotném Německu mu dělá "velké starosti". Podle něj nyní jde o to zabránit rychlému a nekontrolovanému šíření viru. "To zvládneme jenom společně," zdůraznil Wieler a postěžoval si, že lidé se stali lehkovážnými. Večírky s tisíci účastníky jsou podle něj bezohledné a lehkovážné. "Jsme uprostřed razantně se vyvíjející pandemie," upozornil Wieler. Pravidla dodržování odstupů a hygieny podle něj bude třeba dodržovat ještě měsíce.

Expertka RKI Ute Rexrothová podle listu Die Welt řekla, že na rozdíl od jednotlivých velkých ohnisek z poslední doby jde nyní o rozptýlené nebezpečí. Počty případů stoupají v různých komunitách a obcích a v celém Německu rostou počty infikovaných.

RKI hlásí za poslední den 633 nových případů koronavirové nákazy. Od začátku pandemie úřady našly vir Sars-CoV-2 u nejméně 206.242 lidí, z nichž dosud 9122 zemřelo, z toho čtyři za poslední den.