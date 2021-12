V Rakousku budou restaurace zavírat v 22:00, kapacita akcí bude omezena

Zástupci vlády, regionů a experti dnes jednali o dalším postupu vzhledem k šíření koronavirové varianty omikron, které se dosud v zemi potvrdilo 365 případů. Mezi dnes schválenými opatřeními je podle šéfky poradního grémia Kathariny Reichové vyhlášení nové zavírací doby u restaurací nebo také snížení nejvyššího povoleného počtu účastníků akcí.

Akcí konaných v interiéru bez adresných míst k sezení se bude smět zúčastnit nanejvýš 25 osob s nasazenými respirátory. S přidělenými místy k sezení to však bude až 2000, pokud tito diváci budou mít po třetí posilující dávce vakcíny a navíc negativní test. Pokud bude podmínkou účasti na akci pouze dokončené očkování nebo zotavení z covidu, bude kapacita omezena na 500 lidí, při dodatečné podmínce doložení testu pak 1000. Akcí pod širým nebem se smí zúčastnit 2000 očkovaných lidí.

V současnosti smějí neočkovaní lidé v Rakousku opustit domov jen kvůli cestám do práce, do školy, k lékaři, na nákup zboží základní potřeby nebo kvůli zdravotní procházce.

Kromě toho dnes Vídeň zařadila Británii, Nizozemsko, Dánsko a Norsko mezi země s výskytem virových variant, a to s platností od 25. prosince. To znamená, že cestující z těchto zemí se mohou vyhnout karanténě pouze v případě, že už mají třetí dávku očkování proti covidu-19 a zároveň doloží negativní PCR test. Rakousko přitom od tohoto týdne zpřísnilo pravidla pro vstup. Od pondělí mohou do země bez omezení vstupovat pouze lidé očkovaní posilovací dávkou. Uzdravení z covidu-19 a očkovaní dvěma dávkami musí předkládat negativní PCR test.

Rakousko, které má přibližně devět milionů obyvatel, dnes hlásí 2269 nových případů koronavirové infekce a 29 souvisejících úmrtí. V zemi se od začátku epidemie koronovirová infekce prokázala u 1,26 milionu lidí. Přes 13.500 nakažených zemřelo.