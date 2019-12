V uprchlickém táboře na ostrově Lesbos vypukl požár, uhořela mladá Afghánka

V uprchlickém táboře Kara Tepe začalo hořet v noci a oheň rychle zachvátil kontejner, který obývala pětičlenná rodina. Otci se podařilo z domku vynést nemluvně a dvě děti ve věku tři a pět let. Při pokusu zachránit manželku se ale nadýchal kouře a omdlel. Mrtvé tělo ženy se našlo až poté, co se hasičům podařilo požár zlikvidovat.

Žena, která přežila strastiplnou cestu z #Afghanistan-u přes hory a moře, uhořela v kontejneru na ostrově #Lesbos, #Recko. Hledala bezpečí, kterého se jí ale v Evropě nedostalo. Vyjadřujeme upřímnou soustrast jejím třem dětem a manželovi. https://t.co/7ZbBTsLoBI — Lékaři bez hranic (@MSF_czech) December 5, 2019

Tragický požár v táboře pro migranty se odehrál na ostrově Lesbos také v září, tehdy ale zemřela žena v mnohem větším uprchlickém zařízení Moria a její smrt vyvolala nepokoje. Migranti upozorňovali na neúnosnou situaci ve výrazně přeplněném táboře a žádali přemístění do pevninské části Řecka. Od té doby se řecká vláda snaží z táborů na ostrovech žadatele o azyl odvážet a předpokládá, že do konce letošního roku bude do center ve vnitrozemí přesunuto celkem na 20.000 migrantů.

O situaci kolem migrace dnes v Aténách jednali představitelé nové Evropské komise Margaritis Schinas a Ylva Johanssonová, kteří jsou za tuto oblast zodpovědní. "Máme velice obtížný úkol odblokovat situaci a najít společný evropský postoj k azylu a migraci," řekla po jednání s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem eurokomisařka pro vnitro Johanssonová.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se letos Řecko opět stalo pro migranty připlouvající přes moře hlavní vstupní branou do Evropy. Do poloviny listopadu se takto do Řecka dostalo přes 53.000 lidí, ve stejném období loni to bylo necelých 29.000 osob.