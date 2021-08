Ve Francii vstupuje v platnost zákon zavádějící zdravotní pasy. Vyvolal protesty

Ve Francii dnes vstoupí v platnost nový covidový zákon, který zavádí zdravotní pasy nezbytné pro vstup na hromadné akce či do restaurací i povinné očkování pro zdravotníky a hasiče. Do České republiky pak bude ode dneška obtížnější návrat z Islandu, Estonska a Madeiry, na takzvané mapě cestovatele se přesouvají do červené kategorie s vysokým rizikem nákazy.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK