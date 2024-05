Příjezd Pastrňáka se Zachou by národní tým přivítal. Chystá se telefonát

Že se s oběma potenciálními posilami spojí právě ti členové realizačního týmu, kteří mají na starost kontakty s krajánky ze zámoří, tak to potvrdil mluvčí reprezentace Ondřej Kalát. „Petr Nedvěd a Martin Havlát se s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou spojí v průběhu dnešního dne. Jakmile budeme mít nějaký update, dáme vědět,“ nechal se slyšet konkrétně.

Další informace o jejich možném příjezdu by měli být pro veřejnost k dispozici před večerním duelem s Británií. Zatímco v něm už by mohl naskočit Martin Nečas, v případě Davida Pastrňáka by takovýto rychlý nástup být nemusel. Alespoň to vyplývá ze slov Davidovy maminky Marcely pro server iDnes.cz: „Co se týče mistrovství, všichni víme, jaký má David vztah k reprezentaci. Ale v play off snad nikdo nehraje úplně zdravý, takže záleží na něm.“

Dvě volná místa na soupisce ale zkrátka pro ně jsou k dispozici. Případný jejich příjezd, stejně jako příjezd Martina Nečase, vítá mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina. „Dobrá zpráva pro český tým, přijíždí Martin Nečas. A pokud dorazí Pasta s Pavlem Zachou, tak to vypadá hodně dobře. Švédi jsou suverénní a odskočený od všech, tipuji je na mistry světa. Mají vynikající tým. Takhle posílení naši se za mě posunuli na medailové pozice,“ uvedl konkrétně na sociální síti X.