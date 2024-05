Nečas myslel na přílet do Prahy hned po skončení v play-off NHL. Pohmožděná žebra vyloučil

Na Nečasovi bylo znát, že už je v Praze a že bude moct zažít krátce po vypadnutí z bojů o Stanley Cup zápasový zápřah před diváckou kulisou, kterou tu čeští fanoušci dokáží pokaždé vytvořit. "Tohle je srdeční záležitost, za český nároďák v Česku. Myslím si, že je to sen každého českého hráče zahrát si mistrovství doma. Prvně má člověk myšlenku uhrát play-off a vyhrát Stanley Cup. Jakmile jsme vypadli, moje myšlenky mířily k mistrovství. Jsem rád, že jsem se připojil co nejdřív a že tady můžu být," nechal se slyšet Nečas v rozhovoru s novináři. "Viděl jsem každý zápas až na ten poslední, kdy jsme to nestíhali… Myslím si, že kluci zatím hráli dobře. Fanoušci kluky ženou dopředu. Měl jsem z toho až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí chodí na zápasy nejen Čechů, ale i ostatních. Psal jsem si i s ostatními kluky, které znám z Kanady a říkali, že jsou nadšení," prozradil dále.

Potvrdil, že by rád co nejrychleji do akce, ideálně už v sobotu večer proti Britům. "Uvidíme, já jsem ready. Nepřijel jsem sem odpočívat. Myslím, že bude dobrý to začít hned s Brity," řekl konkrétně s tím, že ještě úplně neví, kam ho trenéři do sestavy zařadí. "Dozvíme se to všichni večer. Jsem tady jen chvilku, je to tady všechno narychlo. Měl jsem nějaký rychlý mítink s trenéry, ale uvidíme večer," sdělil bývalý hokejista Brna a odchovanec Žďáru nad Sázavou.

Ten pak také prozradil, jak rychlý byl proces mezi koncem Caroliny v play-off NHL a jeho připojením se k mužstvu v Praze. "Udělal jsem hned výstupní prohlídku s doktory po zápase. Měl jsem zájem a vím, jak to bylo časově tady s nároďákem. Snažil jsem se to udělat co nejrychleji, další den ráno jsem měl mítink s trenéry a odpoledne jsem vyrazil. Jsem rád, že jsem tady a že to tady můžeme začít."

Nečas se taktéž vyjádřil ke svému zdravotnímu stavu, přičemž popřel slova svého otce o pohmožděných žebrech. "To nevím, kde na to přišel, ale samozřejmě nějaké šrámy tam jsou. To si nechám pro sebe. Není to nic, co mi brání hrát," vyloučil tak Nečas spekulace o několika zraněních, které by ho měly trápit. V tomto ohledu se Nečase zastal jeho kamarád gólman Petr Mrázek, jenž narážel i na to, že by snad do budoucna neměla Carolina s Nečasem počítat. "S Mrázou jsme dobří kamarádi a známe se. Úplně nechci komentovat tady Carolinu, jsem tady od toho, abych se staral o nároďák. Co bude v budoucnu, to uvidíme. To budu řešit až po mistrovství světa," řekl Nečas.

Je však pravdou, že tomuto účastníkovi světového šampionátu v roce 2018 končí s Carolinou dvouletá smlouva na tři miliony dolarů ročně a po sezóně se tím pádem tak stane chráněným volným hráčem na přestupovém trhu. V zákulisí NHL se pak skutečně mluví o tom, že s Nečasem už jeho dosavadní zaměstnavatel nepočítá.