Dosud neporažené Švýcarsko si smlslo na neškodném Dánsku, Švédové rozhodli třemi góly během 26 vteřin

Už ve 4. minutě poledního pražského duelu se dostali Švýcaři do vedení, když Fiala předal puk Hischierovi, jenž se pohyboval na levém kruhu a odtamtud vypálil přesně, 1:0. Přestože se následně Dánům povedlo ubránit oslabení, navýšení na 2:0 Švýcarům nezabránili. Stalo se tak v 18. minutě, kdy po chybné dánské rozehrávce uzmul kotouč napadající kapitán Josi a tento nejproduktivnější hráč turnaje si zapsal další zářez na pažbě.

Švýcaři zkrátka tahali za delší konec provazu od úvodních chvil zápasu a nejinak tomu bylo i ve druhé třetině. Už po 39 vteřinách od zahájení této části hry totiž alpský celek zvýšil na 3:0, když využil přesilovku při vyloučení Nicka Olsena, jenž šel na trestnou lavici ještě v závěru první třetiny. Tehdy se do střelecké listiny zapsal Fiala po Ambühlově přihrávce. Ve 24. minutě se Fiala zapsal mezi střelce v tomto zápase podruhé, tentokrát mu nahrával Hischier, přičemž ze svého prvního pokusu u levé tyče ještě neuspěl, ale po objetí branky už ano. Následně Seveřané přežili bez úhony hned dvě oslabení za sebou, i tak ale inkasovali pátou branku v zápase ve 34. minutě. Tehdy se pro změnu trefil Senteler.

Dánům nebyl dopřán v tomto zpackaném duelu ani gól útěchy, přestože se na začátku třetí třetiny podařilo dotlačit kotouč do švýcarské branky Russellovi. Rozhodčí po konzultaci u videa ale branku neuznali. To už za Dány místo Dichowa chytal Seldrup, ale i on nezabránil v pokračování demolice ze strany soupeře. Do sirény totiž postupně na konečných 8:0 navýšili Thürkauf, Bertschy a Scherwey.

Švédové rozhodli duel s Lotyšskem rekordním zápisem

Lotyšští hokejisté byli na tomto turnaji dalšími, kteří se pokusili zastavit zatím bezchybnou švédskou mašinu. Ovšem ta pokračovala nadále ve velkém stylu, když už po pěti minutách hry trefil k tyči z pravého kruhu Dahlin. Dvě minuty na to navíc žlutomodří s třemi korunkami na hrudi navýšili vedení na 2:0 zásluhou Brodina. Na druhé straně byl blízko zdramatizování zatím jasně probíhajícího duelu Jaks, ten však trefil brankovou konstrukci.

Přelom první a druhé třetiny byl ve znamení lotyšského oslabení, ale to Lotyši přežili a pak začali úřadovat oni. Během pouhých 23 vteřin se jim totiž podařilo vyrovnat na 2:2 zásluhou Daugavinše a Mamčicse, jehož střelu si srazil do vlastní branky bruslí Brodin. Když pak musel Dahlin předčasně do kabin za ostré naražení nahrazení, přičemž trefil Egleho do hlavy, zdálo se, že Seveřany čekají těžké časy. Jenže dlouhou přesilovku Lotyši využít nedokázali a následně přišlo osudných 26 sekund, během nichž postupně skórovali dvakrát Zetterlund a Errikson Ek. Ani následný lotyšský oddechový čas nepomohl ke zlepšení. Za chvíli se totiž ještě trefil Petterson a donutil tak gólmana Merzlikinse k odchodu z ledu a do branky se tak postavil debutant Vitols. Poté mohl zmírnit lotyšský smutek Indrašis, kdyby se jako další Lotyš opět netrefil do tyčky.

Přestože pak Švédové nevyužili 70 sekund trvající přesilovku, přičemž Errikson Ek taktéž trefil tyč, i tak ale v poklidu kontrolovali své vysoké vedení, které ještě na konečných 7:2 navýšil Marcus Johansson.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (18.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Dánsko – Švýcarsko 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 5. Hischier (Fiala, Josi), 18. Josi, 21. Fiala (Ambühl, Hischier), 24. Fiala (Hischier), 34. Senteler (Simion), 43. Thürkauf, 46. Ch. Bertschy (Scherwey, Thürkauf), 55. Scherwey (Bertschy, Kukan). Rozhodčí: Hribik (ČR), Kaukokari (Fin.) – Hynek (ČR), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 17 225

Dánsko: Dichow (41. Seldrup) – Nicholas B. Jensen, Bruggisser, Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Larsen, Koch - N. Andersen, Wejse, Poulsen – F. Storm, Russell, Blichfeld – Aagaard, Moelgaard, N. Olesen – From, True, Scheel – Schultz. Trenér: Gath

Švýcarsko: Genoni – Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Jung – Ambühl, Thürkauf, Scherwey – Niederreiter, Hischier, Fiala – Kurashev, Jäger, Andrighetto – Simion, Senteler, Herzog – Ch. Bertschy. Trenér: Fischer

SKUPINA B (Ostrava):

Lotyšsko – Švédsko 2:7 (0:2, 2:4, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Daugavinš (Komuls, Rihards Bukarts), 24. Mamčics (Dzierkals, Batna) - 5. Dahlin (Olofsson), 7. Brodin (M. Johansson, Kempe), 33. Zetterlund (Lundeström, Karlsson), 34. Zetterlund, 34. Eriksson Ek (M. Johansson, Heed), 36. Pettersson (Burakovsky, Raymond), 59. M. Johansson (Holmberg, Bengtsson). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Hronský - Durmis (oba SR), Gustafson (USA). Vyloučení: 9:5, navíc Dahlin (Švéd.) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 9109

Lotyšsko: Merzlikins (36. Vitols) - Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile, Bergmanis - Daugavinš, Abols, Rihards Bukarts - Robets Bukarts, Batna, Dzierkals - Indrašis, Ločmelis, Krastenbergs -Tralmaks, Egle, Gavars. Trenér: Vitolinš

Švédsko: Gustavsson - Heed, Hedman, Karlsson, Pettersson, Brodin, Dahlin, Bengtsson - Burakovsky, Holmberg, Raymond - M. Johansson, Eriksson Ek, Kempe - Zetterlund, Lundeström, Olofsson - Frödén, L. Johansson, Grundström - Sörensen. Trenér: Hallam