Čeští hokejisté do 20 let získali třetí medaili v řadě. V duelu o bronz po nájezdech porazili Švédy

Jako první otevřel skóre zápasu o třetí místo Štancl, aby tak potvrdil, že je nejlepším českým střelcem na tomto turnaji, ve 13. minutě už ale bylo vyrovnáno zásluhou Edstroma. Tomu se podařilo srovnat stav i ve druhé třetině, když ve 36. minutě na tehdy šest starý vedoucí gól Šalého, jenž se v polovině základní hrací doby předvedl vydařený bekhendem.

Vyrovnaný stav vydržel přes třetí třetinu a prodloužení až do nájezdů. To i přesto, že v prodloužení mohl rozhodnout kapitán Šalé, který byl stejně jako v předešlých duelech na MS i tentokrát hodně vidět. Kvůli dobře bránícímu Sandinovi-Pellikovi ale tehdy jeho samostatný únik nakonec úspěšný nebyl.

Rozhodnout tak tedy musela až dovednostní soutěž, tedy nájezdy. Ty vypadaly zdánlivě nekonečné. V takovém důležitém utkání nevídaná věc. Trvaly až do čtrnácté série, když nejprve v té třinácté Šalé dokázal v kritické chvíli vyrovnat, v té čtrnácté definitivně rozhodnout bekhendovým blafákem. Radost českého týmu tak mohla propuknout naplno i proto, že skvělý brankář Hrabal inkasoval ze čtrnácti nájezdů pouze dvakrát.

Samotný kapitán Šalé pak hodnotil výkon celého bronzového mužstva. "Nebylo to nic příjemného, ale jsem rád, že jsme to zvládli jako tým. 'Hrabi' (gólman Hrabal) nás podržel, to byla jistota vzadu. Nájezdy jdou za ním, takže jsme rádi. Jsem rád jako kapitán, že jsem to vzal. Tlak byl na mě enormní, takže jsem rád, že se to takhle povedlo a že to ze mě spadlo," nechal se slyšet po zápas hráč, pro kterého to byl poslední turnaj této věkové kategorie.

Celý turnaj v Ottawě nakonec ovládli Američané, kterým se tak podařilo obhájit loňské zlato a to i přesto, že ve finále prohrávali s Finskem už 1:3. Nepříznivý stav se jim ale podařilo otočit a nakonec tak po prodloužení vyhráli 4:3.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji do 20 let v Ottawě (5.1.2025):

O 3. místo:

Česko – Švédsko 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Štancl (Jecho, A. Jiříček), 30. Šalé (Holinka), rozhodující sam. nájezd Šalé – 13. Edstrom (Unger Sörum, Sandin-Pellikka), 36. Edstrom (Unger Sörum, Wahlberg). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Langin – Wyonzek (oba Kan.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. Diváci: 11 394

Česko: Hrabal – Husinecký, T. Galvas, A. Jiříček, J. Dvořák, Port, Fibigr, M. Kočí – Maštalířský, Holinka, Šalé – Sikora, Hradec, Štancl – Jecho, Felcman, A. Novotný – Židlický, Petr, O. Kos. Trenér: P. Augusta

Švédsko: Gidlöf – Bergqvist, Sandin-Pellikka, Lindstein, Willander, Hallquisth, Gustafsson, Hurtig – Stenberg, Edstrom, Unger Sörum – Wahlberg, Nilsson, Eklund – Hedqvist, Forsfjäll, Granberg – Vuollet, Eriksson, Nordh – Träff. Trenér: M. Hävelid

Finále:

USA – Finsko 4:3 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Hagens (G. Perreault, Leonard), 38. Svoboda (Plante, C. Hutson), 40. C. Hutson (Leonard, Buium), 69. Stiga (Buium, Ziemer) – 8. Kiiskinen (Hemming, Hynninen), 14. Uronen (Alasiurua, Hemming), 25. Pieniniemi (Ruohonen, Nurmi). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) – Davis (USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 16 822