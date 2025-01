Mladíkům finále i tentokrát uniklo. Po prohře s USA si po roce opět zahrají o bronz

Že to bude pro národní tým rozhodně těžký zápas i soupeř, to poznali Češi záhy po úvodním vhazování, jelikož už po čtyřech minutách hry otevřeli Američané skóre zásluhou Perreaulta, 0:1. V desáté minutě se ale Čechům podařilo vyrovnat díky Štanclově ráně zápěstím do růžku, 1:1. Bohužel pro Čechy to ale byla nakonec jediná přesná trefa do americké sítě během celého utkání.

Ve druhé třetině vrátil Spojeným státům jednobrankový náskok Eiserman v době, kdy Američané měli výhodu přesilové hry. Tento gól přitom padl po povedené akci dva na dva. Za stavu 1:2 pro Američany ovšem následovala pasáž, za kterou se Češi rozhodně nemusí stydět.

Dlouho totiž drželi Američany v nejistotě, zda jejich vedení vydrží, zvlášť tehdy, kdy Češi ve třetí třetině zvýšili svou střeleckou aktivitu. A zvlášť pak v momentu, kdy byl blízko vyrovnání čtvrtfinálový hrdina Jecho, jehož ale vychytal betonem brankář Augustine. Nakonec o navýšení náskoku rozhodla nepovedená pasáž z české strany, kdy se českým reprezentantům sice povedlo ubránit oslabení, ale kvůli následnému špatnému střídání stejně inkasovali. Využil toho Perreault ve spolupráci se skórujícím Leonardem, proti němuž neměl gólman Hrabal v 56. minutě žádnou šanci. V závěru na konečných 4:1 ještě navýšil Moore střelou do prázdné branky.

"Myslím, že do 50. minuty jsme měli šanci na 2:2, ale jejich gólman udělal výborný zákrok. S obrovským respektem k síle soupeře mě trošku mrzí nezvládnutý závěr, protože jsme udělali dvě chyby, které se v takovém zápase nesmí. Tak kvalitní soupeř je potrestá," okomentoval výkon svých svěřenců po zápase Augusta.

Ten tak, stejně jako jistě celý národ, bude doufat v opakování loňské bronzové radosti, která tehdy vytryskla po neuvěřitelném obratu v duelu s Finy z 2:5 na 8:5. Nyní budou soupeřem o bronz Švédové.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji hráčů do 20 let (4.1.2025):

Semifinále:

Česko – USA 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 10. Štancl – 4. Perreault (Leonard, Minnetian), 34. Eiserman (Connelly, Hutson), 56. Leonard (Perreault, Minnetian), 59. Moore (Nelson, Svoboda). Rozhodčí: Ch. Holm (Švéd.), Langin – Wyonzek (oba Kan.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 14 191

Česko: Hrabal – Husinecký, T. Galvas, A. Jiříček, J. Dvořák, Port, Fibigr – Maštalířský, Holinka, Šalé – Sikora, Hradec, Štancl – Jecho, Felcman, Čihař – Židlický, Petr, O. Kos – od 32. navíc A. Novotný. Trenér: Augusta

USA: Augustine – Fortescue, Buium, Hutson, Kleber, Ralph, Hensler, Minnetian – Perreault, Hagens, Leonard – Moore, Nelson, Ziemer – Connelly, Terrance, Stiga – Burnevik, Svoboda, Plante – Eiserman. Trenér: Carle

Švédsko – Finsko 3:4 v prodl. (0:0, 2:3, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Stenberg (Bergqvist), 39. Stenberg (Lindstein, Nilsson), 52. Hallquisth (Gustafsson, Unger Sörum) – 25. Hemming (Helenius, Hynninen), 34. Kiiskinen (Hynninen, Helenius), 40. Alasiurua (Hemming, Helenius), 70. Rautiainen (Helenius, Halttunen). Rozhodčí: Campbell (Kan.), MacFarlane – Briganti (oba USA), Hynek (ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 13 642