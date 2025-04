PŮVODNÍ ZPRÁVA | Je to smutné, Amerika chce vztahy pohřbívat. Nejsou ochotni slevit téměř z ničeho, řekl Zdechovský pro EZ

„Tento trend se postupně mění, protože lidé vidí reálné dopady Trumpových kroků, které prostě nejsou dobré jak pro USA, tak ani pro EU. Je to falešný alibismus,“ nastínil europoslanec. Zdechovský přitom varuje, že mnozí Američané již pocítili negativní důsledky těchto kroků na vlastní kůži. Zejména pak v oblasti investic a hospodářské stability, kterou rozkolísaly Trumpovy nevyzpytatelné ekonomické zásahy.

„Stačí se podívat na americké akcie, kolik Američanů přišlo o své úspory. Po fascinaci přichází vystřízlivění. Očekávám, že postupem času se to přestane líbit i americkým miliardářům, kteří ještě stále stojí po boku Trumpa, a ten pak teprve pocítí tlak,“ upozornil.

V širším kontextu Zdechovský zdůrazňuje, že Spojené státy dlouhodobě těžily z otevřených trhů a z pozice globální ekonomické velmoci. Proto považuje za nepřesné a zavádějící Trumpovy výroky o tom, že svět pouze parazituje na americké štědrosti.

„Amerika teď tvrdí, že zachraňuje celý svět, ale nezapomínejme na to, že to její představitelé chtěli roky vojensky oslabenou EU, která bude závislá na případné pomoci USA. Nebylo to zadarmo. Američané za to měli dominantní postavení v Evropě a NATO,“ zdůraznil Zdechovský.

Podle něj se tak Spojené státy nemohou tvářit jako oběť mezinárodních vztahů, když samy po desetiletí nastavovaly pravidla hry. Navíc protekcionistická opatření, včetně cel a obchodních bariér, se podle něj v konečném důsledku obrátí proti samotným občanům. „USA ale jednoznačně těží z otevřených trhů. Každý ekonom vám řekne, že cla nejsou dobře pro nikoho. Nakonec to odnese peněženka občana,“ doplnil.

Situace podle něj volá po strategické proměně přístupu Evropy, která by měla začít systematicky budovat svou větší soběstačnost a odolnost vůči výkyvům vnějších partnerů. Ruská agrese na Ukrajině a nevyzpytatelná americká politika jsou podle něj jasným impulzem k takovému obratu.

„Vezli jsme se a vyhovovalo nám to až do začátku války na Ukrajině. A samozřejmě ostré rétorice Trumpa. A nutno říct, že je to dobře. Vystřízlivěli jsme, musíme se starat sami o sebe a nespoléhat na pomoc Ameriky, která má vlastních problémů dost,“ uvedl Zdechovský.

Europoslanec rovněž upozornil, že aktuální kurz USA je z dlouhodobého hlediska nejen kontraproduktivní, ale i geopoliticky riskantní. Uvolněné pozice by totiž mohla velmi rychle zaplnit Čína, která podle něj čeká na každé zaváhání Západu.

„Amerika se nemůže stáhnout ze svých pozic a uvolnit pole působnosti Číně, který na to netrpělivě čeká. Rozumím apelu na to, aby se v prvé řadě soustředily samy na sebe a řešily své problémy. Ale USA byly v historii garantem míru. Rusko a Čína čekají na podobnou příležitost roky,“ varoval.

Zdechovský proto apeluje na diplomatické úsilí a hledání společného konsenzu mezi EU a USA, nikoliv na další vyhrocování vztahů, které by mohlo poškodit obě strany. „Přece jenom jsou USA pro Evropu klíčovým partnerem. Pokud by ale chtěly nadále stupňovat napětí a uvalovat na nás vyšší cla, tak jim musíme oplatit stejnou mincí. Nesmíme se nechat ponižovat,“ zdůraznil.

Evropská unie má podle něj dostatečné kapacity na to, aby se postavila na vlastní nohy. Disponuje silným hospodářstvím a obrovským trhem, což jí dává v případném vyjednávání silnou pozici. „Trumfy máme v rukou, ale měla by to být až ta poslední možnost. Eurokomisař Šefčovič v posledních týdnech intenzivně s americkou stranou vyjednává, ale zatím to vypadá, že nejsou ochotní slevit téměř z ničeho,“ připustil.

Na závěr Zdechovský vyjádřil zklamání nad aktuálním vývojem transatlantických vztahů a vyjádřil naději, že převažovat začne zdravý rozum. „My chceme jednat, Amerika chce vztahy pohřbívat. Je to smutné,“ uzavřel.