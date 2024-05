V sobotu národní tým posílí ze zámoří Nečas. Do Prahy by mohli přijet také Pastrňák se Zachou

Že právě Martin Nečas posílí národní tým na letošním domácím mistrovství světa, tak to potvrdil generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. "Zdravotní prohlídka dopadla dobře, vše, jak má. Martin je na cestě domů. V sobotu v půl jedenácté dopoledne by měl přistát a pak uvidíme, jak se bude cítit. Musí si sednout s trenéry a vše probrat," nechal se slyšet v pátečním vyjádření pro novináře.

Nečas se tak světového šampionátu zúčastní i přesto, že už v play-off NHL měl hrát s blíže nespecifikovanými zraněními. "Věděli jsme dopředu, že chce jet. Mohlo ho vyřadit nějaké zranění, což ale nemá. Jsme rádi, že zájem je obrovský. Martin na to zareagoval velice rychle a v sobotu bude tady," pokračoval Nedvěd.

Připomeňme, že Nečasova Carolina ve druhém kole play-off NHL nestačila na New York Rangers, se kterým nakonec na zápasy prohrála 2:4. "Vždycky je to těžké, když prohrajete ve druhém kole play-off. Carolina se postupně zlepšovala. Martin má obrovskou motivaci na šampionát v Praze a je natěšený. I z tohoto důvodu si tu zdravotní prohlídku domluvil velice rychle. Bude to asi taková záplata za tím nepodařeným play-off týmovým," věří Nedvěd.

Je si vědom, že díky nezpochybnitelným kvalitám se bude jednat o skutečnou posilu. Vždyť v 77 zápasech letošní sezóny NHL nasbíral Nečas celkem 53 bodů (24 branek a 29 přihrávek). Během jedenácti duelů play-off pak ještě přidal čtyři góly a pět asistencí. "V zámoří patří k těm nejlepším ofenzivním hráčům. Očekáváme úplně to stejné na mistrovství. Je to rozdílový hráč. Určitě nám pomůže hlavně na přesilovkách, které nám zrovna teď úplně neklapou," prozradil roli Nečase Nedvěd, který ještě nechtěl prozradit, který hráč bude muset být vyřazen z národního týmu.

"S Nečim jsem hrál tři roky, jsme dobří kamarádi. Věděl jsem, že dorazí, těšíme se na něj všichni. Má hodně kvalit. V Carolině to ukázal, ale možná, že to vidět nechtějí. Já si myslím, že to teď uvidíme v Praze, jaké má kvality," uvedl k nové posile národního týmu gólman Petr Mrázek.

Zda se Nečas objeví už v sobotu večer proti Británii, tak to kouč Radim Rulík okomentoval následovně: "Sednu si s ním, možná mu něco doporučím a možná ne. Protože uvidíme, jak to bude mít on připravené. Ale tím, že sedl na první let, který směřoval do Prahy, tak si myslím, že to má jasně dané. Nechte se překvapit, uvidíme."