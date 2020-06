Ve Francii zemřelo dalších 23 lidí s covidem-19

Francie je co do počtu mrtvých s covidem-19 pátou nejpostiženější zemí světa - po USA, Británii, Brazílii a Itálii. Za poslední týden však denní počet zemřelých nepřekonal hranici sta.

Dál klesá také počet hospitalizovaných. Ve srovnání s úterními daty jich dnes ubylo 283. S nemocí, kterou vyvolává virus SARS-CoV-2, se tak nyní ve francouzských nemocnicích léčí 11.678 lidí. Ubývá i pacientů na jednotkách intenzivní péče. K dnešku jich je 933.

Potvrzených případů nákazy přibylo za uplynulých 24 hodin ve Francii, která má zhruba 68 milionů obyvatel, 545 na celkových 155.136.

Vzhledem k příznivému vývoji epidemie nechce již francouzská vláda prodlužovat zdravotnický nouzový stav, který vyhlásila 23. března. Kabinetu premiéra Édouarda Philippea nouzový stav umožňoval přijímat opatření v boji s covidem-19 pomocí dekretů. Mluvčí vlády Sibeth Ndiayeová dnes nicméně zdůraznila, že virus je sice pod kontrolou, ale zatím není poražený.

Návrh zákona, který předložil premiér Philippe, počítá se čtyřměsíčním přechodným obdobím po konci nouzového stavu. Během něj by měl mít předseda vlády zvláštní pravomoci. Mohl by například dál omezovat svobodu shromažďování a regulovat přístup do prostředků hromadné dopravy či veřejných prostor. Přísné celostátní omezení bude ale moci po konci nouzového stavu zavádět jen parlament schválením příslušného zákona.

Francie od 11. května začala postupně uvolňovat omezení, která v březnu přijala v boji s koronavirem. Minulé úterý začala druhá fáze rušení restrikcí a třetí je naplánovaná na 22. června.