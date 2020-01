"Je to dobrý program. Těšíme se na to, že budeme smět pracovat pro naši krásnou zemi," uvedl po zasedání předsednictva ÖVP Sebastian Kurz. Obě strany, které vytvoří vládní koalici, podle něj do programu dokázaly prosadit své "ústřední volební sliby". V ranním rozhovoru se stanicí ORF Kurz řekl, že je optimista a věří, že "spolupráce bude trvat pět let". Předchozí Kurzova vláda se rozpadla po necelém roce a půl kvůli korupční aféře předsedy koaliční Svobodné strany Rakouska (FPÖ).

Na vládním programu se lidovci a Zelení dohodli ve středu večer. Ve čtvrtek Kurz a předseda ekologické strany a budoucí vicekancléř Werner Kogler představili priority svého budoucího kabinetu.

Pokud tři stovky delegátů strany Zelených v sobotu program schválí, měli by již v úterý ministři složit do rukou prezidenta Alexandera Van der Bellena slavnostní přísahu. V pondělí je v Rakousku státní svátek. Van der Bellen byl sám v letech 1997 až 2008 předsedou Zelených.

Harald Walser, člen strany Zelených, který se podílel na vyjednávání vládního programu, dnes uvedl, že nepočítá na stranickém sjezdu s "bezbřehým nadšením". Přesto podle něj ale získá dohoda s lidovci "jasnou většinu" hlasů.

Sociální demokraté (SPÖ) a svobodní (FPÖ), kteří budou po vzniku nové vlády v opozici, dnes program kritizovali. Podle předsedkyně SPÖ Pamely Rendiové-Wagnerové chybí v dokumentu "sociální rukopis". "Je to program ÖVP se zelenou krycí barvou," uvedla. Svobodným se nelíbí především odklon od restriktivní migrační politiky.