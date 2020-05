Veganský kuchař hlásá spiklenecké teorie o koronaviru a Gatesovi, experti varují

"Tato země a tato vláda má strach z pravdy, protože všem z vás, každému jednotlivci, vědomě a dlouho plánovaně škodila," hřímal Hildmann před týdnem u budovy německého parlamentu za potlesku několika desítek v povinných odstupech stojících lidí. "Žijeme už ve fašismu a diktatuře," prohlásil dále s tím, že německou vládu je třeba sesadit. Vládne podle něj totiž se "satanistickou motivací" spolu s "farmamafií" s cílem zruinovat ekonomiku a vyvolat násilí a občanskou válku.

Teorie 39letého veganského kuchaře, známého dosud hlavně kuchařkami a řadou televizních vystoupení, se ale neomezují jen na Německo. Existuje podle něj totiž také celosvětové spiknutí, za nímž nestojí nikdo jiný než zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates, jehož nadace se snaží bojovat proti extrémní chudobě a nemocem jako je malárie.

Podle Hildmanna, kterého na facebooku sleduje přes 120.000 lidí, jsou ale skutečné cíle nadace i Gatese úplně jiné. "Tomuto muži už nejde o peníze. Tento muž má jediný cíl a tento cíl je nepředstavitelně strašný," líčí muž s tureckými kořeny. "Je přesvědčen o tom, že planeta je přelidněná, a myslí si, že pro planetu a lidstvo vykoná něco dobrého, když zajistí, že 7,5 miliardy lidí zemře," prozrazuje vzápětí "plán" Američana.

"Někteří z vás budou moci pracovat, jiní budou usmrceni," míní Hildmann, podle něhož každému z přeživších bude naočkován miniaturní čip. "A touto nanotechnologií...může také ovlivňovat vaši hormonální výměnu. Když budete mít příliš dobrou náladu, tak Bill Gates a jeho nadace řeknou: 'No jo, nechme nanoroboty v Německu udělat trochu špatné nálady'," vidí budoucnost jako v nějaké antiutopii.

S tím, že je označován za zastánce spikleneckých teorií, podobně jako lidé, kteří na protikaranténních demonstracích ve spolkové republice mluví o spiknutí mocných židovských rodin nebo kruhu pedofilů, který vládne světu, německý kuchař problém nemá. Považuje se totiž za moderního Galilea Galileie, který byl podle něj prvním spikleneckým teoretikem.

Právě přesvědčení části lidí, že díky pronikavému myšlení došli navzdory všude rozšířeným lžím k poznání o skutečné podstatě věcí, je podle odborníků jedním z důvodů, proč se spiklenecké teorie tak dobře šíří. Jejich zastánci pak mohou mít pocit, že patří do vybrané skupiny lidí, která ví, jak se věci "skutečně" mají. Pro další zase podobné teorie mohou být přitažlivé v tom, že v nejisté době šíření neviditelné nákazy, v níž nemusí být jednoduché se zorientovat, dávají jasné - i když zcela nesmyslné - odpovědi.

Dokazují to i příspěvky, v nichž lidé Hildmanna, s nímž se už rozešlo několik obchodních řetězců, se kterými předtím spolupracoval, oceňují za to, že se nebojí "říkat pravdu", že má odvahu nebo že "chrání" německou demokracii. Na druhou stranu mu na jeho facebooku dávají svůj názor jasně najevo i lidé, kteří ho považují za naprostého pomatence, který by se měl nechat vyšetřit. Zatím je jich většina, soudě alespoň podle oblíbenosti jednotlivých příspěvků.

Z toho, že by se v době pandemie mohly podobné i jiné radikální názory šířit, mají ale obavu německé úřady i politici. Německá kontrarozvědka už varovala, že se protikaranténní protesty, které se vedle Berlína konají v Mnichově, Stuttgartu i dalších městech, mohou pokusit zneužít extremisté, především ti pravicoví. To, co na internetu začalo jako propaganda, dezinformace a spiklenecké teorie, se tak může přenášet do skutečného světa.

Němečtí politici i proto opakovaně varují, aby lidé nevěřili falešným zprávám o nákaze a vždy si informace o koronaviru ověřovali u věrohodných zdrojů, jimiž mohou být weby odborných institucí nebo jednotlivých ministerstev.

Jasné doporučení pro běžné občany, kterým nynější opatření vadí, ale nechtějí být spojováni s protestujícími radikály, měl podle listu Die Welt ve čtvrtek i ministr zahraničí Heiko Maas. "Když radikální extremisté a antisemité využívají demonstrace, aby poštvávali a rozdělovali, tak by (od nich) měl každý udržovat výrazně větší odstup než jen 1,5 metru," řekl.