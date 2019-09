Nejisté je ale, zda Rakousku bude po volbách vládnout kabinet lidovců a protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ), velká koalice lidovců a sociálních demokratů (SPÖ) či dokonce neobvyklá trojkoalice lidovců, zelených a liberální strany NEOS.

"Všechno se soustředí na osobnost Sebastiana Kurze - jestli je dobrý nebo špatný, jaký na něj má kdo názor," zhodnotil předvolební kampaň v rozhovoru s ČTK politolog z Vídeňské univerzity Markus Wagner. Podle něj prakticky neexistuje jiná možnost, než že se lidovci po volbách opět ujmou vlády. "Kurzovi jde o to, aby měl silnou pozici," zdůraznil Wagner.

Podle politoložky Lore Hayekové z univerzity v tyrolské metropoli Innsbrucku je aktuální předvolební kampaň po velmi dlouhé době kampaní bez skutečného "kancléřského duelu", tedy střetu kandidátů dvou hlavních politických stran. "Průzkumy veřejného mínění jsou tak jednoznačné, že všichni vědí, že bude Sebastian Kurz znovu kancléřem. Otázka je, s kým bude vládnout," domnívá se rovněž Hayeková.

Možnosti, jak by mohla vypadat příští vláda, jsou přitom v podstatě tři. Nejpravděpodobnější z nich je podle politoložky Hayekové ta, že Kurzovi lidovci ke spolupráci opět přizvou FPÖ, se níž zemi vedli do prosince 2017 do letošního května. "Obsahově nemají příliš velké rozdíly a v podstatě jsou obě strany připraveny pokračovat ve vládní spolupráci," uvedla innsbrucká politoložka.

Usnadnit by obnovení koalice mohla mimo jiné postava nového předsedy FPÖ. Po korupční aféře, která v květnu přivodila pád první Kurzovy vlády, odstoupil z čela protiimigrační strany kontroverzní Heinz-Christian Strache. V polovině září sjezd na jeho místo zvolil někdejšího prezidentského kandidáta Norberta Hofera, který je označován za "vlídnou tvář" strany.

Vyloučena není podle oslovených politologů ale ani varianta návratu k velké koalici ÖVP a SPÖ, která vládla pod různými kancléři v předcházejících téměř jedenácti letech. "Z obou stran by to ale byla nechtěná, účelová koalice," domnívá se Hayeková. Ani lidovci, ani sociální demokraté by podle ní z takové spolupráce příliš nezískali.

Podle politologa Wagnera bude budoucí podoba rakouské vlády nakonec záviset na tom, jak silní lidovci z voleb vzejdou. Kurz bude podle něj chtít totiž vyjednat takovou koaliční dohodu, která bude pro jeho stranu výhodnější než ta předcházející, a nebude se proto zdráhat lavírovat mezi SPÖ a FPÖ. Vybere si nakonec toho partnera, který mu ustoupí nejvíc, domnívá se vídeňský politolog.

Jednou z možností, o které se v posledních týdnech začalo spekulovat v rakouských médiích, je takzvaná i trojkoalice lidovců, zelených a liberální strany NEOS. Rakousko ale od roku 1947, kdy z koalice s lidovci a sociálními demokraty odešli komunisté, nemělo trojkoaliční vládu. "A navíc příkopy mezi konzervativní ÖVP a zelenými jsou relativně velké," zdůraznil Wagner.