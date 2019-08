Nová eurokomise? Von der Leyenová má jména většiny kandidátů, začne jednat

Von der Leyenová zahájí podle svého mluvčího jednání s kandidáty na eurokomisaře v úterý. Určit by přitom měla mimo jiné rozdělení rezortů či funkcí místopředsedů komise. Podle mluvčí EK budoucí předsedkyně unijní exekutivy tvrdě pracuje na tom, aby dosáhla svého cíle a obsadila polovinu křesel v komisi ženami a polovinu muži. Kdy by měl být výběr kandidátů hotov, mluvčí říci nechtěla.

Bývalá německá ministryně obrany von der Leyenová by se měla do čela Evropské komise postavit 1. listopadu, do té doby by měli absolvovat jednotliví kandidáti na členy její komise ještě slyšení v Evropském parlamentu.

Přání von der Leyenové, aby své nominanty potvrdily do dneška, vyslyšela většina členských zemí. Výjimku tvoří Francie a Itálie, které zatím jméno svých kandidátů nezveřejnily. Belgie, která do poslední chvíle váhala, o víkendu navrhla ministra zahraničí Didiera Reynderse. Česká vláda dnes oficiálně potvrdila nominaci dosavadní eurokomisařky Věry Jourové, která se má s von der Leyenovou sejít ve středu.

Jen dva státy - Rumunsko a Portugalsko - vyhověly přání budoucí šéfky EK, aby do Bruselu poslaly dvě jména - ženy a muže.

Každý členský stát Evropské unie má v Evropské komisi jednoho zástupce. Británie se vzhledem k plánovanému odchodu ze společenství k 31. říjnu rozhodla, že už žádného kandidáta nenavrhne. Nová komise je jmenována vždy na pět let.