Pacient je podle bavorského ministerstva v dobrém stavu a izolován. Místní úřady se nyní snaží informovat lidi, kteří s nakaženým přišli do kontaktu. Podle místních úřadů je riziko šíření nákazy v oblasti malé, uvedla DPA.

Podezření na infekci koronavirem se dosud objevila i v dalších zemích sousedících s Českou republikou - na Slovensku a v Rakousku, ale nepotvrdila se. Lékaři v Česku evidují několik podezření nákazy koronavirem, zatím se žádný nepotvrdil.

Nový typ koronaviru, který se od loňského prosince šíří z čínského města Wu-chan, si vyžádal ve světě nejméně 82 obětí a registrováno je na 2800 nakažených. Kvůli rostoucímu počtu nových případů zesilují státy po celém světě opatření proti šíření tohoto viru.

Čínská vláda ve snaze zamezit přenosu koronaviru prodloužila do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu. Úřady také vyzývají občany, aby zůstávali co nejvíce doma.

Here's what you need to know about China’s deadly #coronavirus👇 pic.twitter.com/sEdjubZzCi