Za očkování mimo pořadí budou na Slovensku padat statisícové pokuty

Téma očkování mimo pořadí se v zemi dostalo do centra pozornosti poté, co byla přednostně očkována bývalá profesionální tenistka Dominika Cibulková a její manžel. Někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku se za to omluvila. S ministerstvem zdravotnictví se pak předběžně dohodla, že bude pomáhat při testování lidí na koronavirus na jednom z odběrových míst a že se také zapojí do informační kampaně na podporu očkování.

Kritéria pořadí očkování určí ministerstvo zdravotnictví. V první vlně, která začala na konci prosince, země podle národní strategie očkuje zejména zdravotníky. Součástí úvodní fáze bude také očkování například zaměstnanců domovů seniorů, dále vojáků, policistů, hasičů a pracovníků takzvané kritické infrastruktury. Až pak přijde řada na další skupiny obyvatel.

Předseda parlamentu Boris Kollár v rozpravě vybídl k tomu, aby mohli být mimo pořadí očkováni náhradníci pro případ, že se objednaní zájemci k lékaři nedostaví. Zabránilo by to podle něj znehodnocení vakcín. Někteří poslanci parlamentu zase tvrdili, že by bylo lepší pokutovat ty jednotlivce, kteří budou upřednostněni při očkování. Upozornili, že sankce podle předlohy hrozí zdravotnickým zařízením, které stát pravidelně oddlužuje.

Ministr zdravotnictví Marek Krajčí před poslanci řekl, že očkovací centra budou mít seznam náhradníků na očkování. Odhadl, že zhruba deset procent lidí objednaných na očkování se na dohodnutý termín nedostaví.

K dnešku bylo na Slovensku očkováno přes 42.000 lidí, tedy necelé procento populace. Podle slovenských médií bylo kromě Cibulkové přednostně očkováno i několika aktivních sportovců či úředníci.

V Česku rezignoval na svou funkci ředitel Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský kvůli informacím, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Prioritu při očkování mají zdravotníci a senioři v domovech seniorů.

Kromě pokut za přednostní očkování slovenská sněmovna v rámci schváleného balíku změn zákonů, který po podpisu prezidentkou začne platit po zveřejnění ve sbírce zákonů, také umožnila očkovat i mimo ambulance. Do konce února také nebude možné prodávat majetek dlužníků v rámci exekucí, konkurzů či dražeb. Podobné opatření platilo i loni na jaře po propuknutí první vlny covidu-19 na Slovensku.