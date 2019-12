Zakročí EU proti Česku? Řízení o auditu k Agrofertu může trvat další měsíce

Obě strany se poté mohou další měsíce dohadovat o částce, která by případně měla být vracena do unijních fondů. ČTK to dnes sdělilo několik zdrojů z unijních institucí.

EK poslala v pátek do Česka anglickou verzi auditu zkoumajícího podnikání firem spojených se společností Agrofertem, na kterou má podle předcházející předběžné auditní zprávy Babiš stále vliv. Zatímco česká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes prohlásila, že nejnovější audit definitivní není, mluvčí EK uvedl, že tato auditní zpráva se již měnit nebude.

"Je to komplikované, vše se bude odvíjet od české reakce," řekl jeden ze zdrojů obeznámený s dalším postupem. Ten vyplývá z článku 145 z unijního nařízení o fondech. Pokud podle něj členský stát, jehož se kontrola EK týká, nepřijme závěry šetření, pozve jej komise na slyšení. Tam dostane příležitost vysvětlit svůj postoj, případně po slyšení předložit další informace. Poté "v zájmu uplatnění finančních oprav přijme komise prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí do šesti měsíců", uvádí zmíněný článek.

Komise může Česku nařídit vrácení financí, pokud by podle jejího závěru byly peníze vyplaceny z unijního rozpočtu neoprávněně. Předběžný audit, jehož text na jaře unikl do médií, hovořil přibližně o 450 milionech korun, které získal Agrofert ze strukturálních fondů.

Česká vláda se podle dalšího unijního činitele během nespecifikovaného období zahájeného případným slyšením může přít o výši vracených financí, což může celý proces výrazně protáhnout. Pokud by však odmítnutí vrátit peníze řádně nezdůvodnila, mohla by EK chybějící prostředky kompenzovat neposkytnutím dotace respektive její části v příštím období.