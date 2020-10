Běloruská policie po pondělním protestu penzistů zadržela 72 lidí

Lidé vyšli do ulic ve večerních hodinách v reakci na to, že se policie v Minsku nerozpakovala použít proti starším lidem takové prostředky jako slzný plyn či zábleskové granáty.

Please, retweet. Today, Lukashenka cracked down on Belarus pensioners who protested against violence and for fair elections. Police were throwing grenades and spraying gas. Ministry of Internal Affairs has warned about using lethal weapons against protesters. pic.twitter.com/XyX5ki8LlL