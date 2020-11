Běloruská policie při nedělních protestech zadržela 300 lidí

Na nedělní demonstraci vyrazilo podle AFP do ulic Minsku na 20.000 až 30.000 lidí. Část protestujících se v průvodu vydala do lesa Kurapaty na kraji metropole, kde byly objeveny masové hroby obětí stalinských čistek. Obyvatelé Minsku si oběti sovětských represí připomínají tradičně v rámci Dušiček, letos však úřady vzpomínkovou akci nepovolily.

#Belarus #Minsk Look at this protester. Riot police officer is pointing a gun at him. The man shows that he is unarmed but continues walking towards the officer, undeterred. So much courage and defiance pic.twitter.com/ZpjzzQZtIR