Británie bude za zesnulou královnu Alžbětu II. v neděli večer držet minutu ticha

— Autor: ČTK

Británie bude za zesnulou královnu Alžbětu II. v neděli večer držet minutu ticha. Oznámila to dnes vláda, podle které to má být pro všechny příležitost připomenout si život a odkaz panovnice, která stála v čele konstituční monarchie posledních 70 let.