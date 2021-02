Británie chce do května nabídnout vakcínu všem lidem nad 50 let

Ministr zdravotnictví Matt Hancock řekl, že země dokáže cíl splnit, pokud budou fungovat dodávky vakcín. Podle Hancocka jde o předpoklad, aby se mohla zrušit koronavirová uzávěra, kterou vláda vyhlásila na většině území ve snaze zastavit šíření nákazy.

"Britský vakcinační program má za cíl do května poskytnout vakcínu všem devíti (prioritním) skupinám," uvedl úřad premiéra v prohlášení, ve kterém na 6. května vyhlásil konání místních voleb. Dosud vláda uváděla, že chce 1. až 9. skupinu proočkovat "do jara".

Do 15. února by podle představ britské vlády měli dostat možnost očkování první čtyři skupiny, které zahrnují klienty a personál v pečovatelských domech, zdravotníky pečující o covidové pacienty, všechny lidi nad 70 let a lidi, které jejich zdravotní stav vystavuje zvýšenému riziku v případě nákazy koronavirem.

K dnešnímu dni bylo v Británii naočkováno 10,97 milionu lidí z celkové 67milionové populace, přičemž vláda si vytkla za cíl do poloviny února naočkovat 15 milionů obyvatel. Lidí v dalších pěti prioritních skupinách je 17 milionů. Lidé pod 50 let, kterých je asi 21 milionu, by měli přijít na řadu do podzimu.