Británie má vakcínu na covid první, protože je prý lepší než jiní

"Myslím si, že máme ty nejlepší lidi na světě a máme ty nejlepší zdravotní regulátory," řekl dnes Williamson v rozhovoru s rozhlasovou stanicí LBC. "Mnohem lepší než mají Francouzi, mnohem lepší než mají Belgičané, mnohem lepší než Američané," tvrdí. "Vůbec mě to nepřekvapuje, jelikož jsme mnohem lepší země než kterákoliv z nich," dodal také britský ministr.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v úterý uvedla, že zkoumání žádosti firem Pfizer a BioNTech o podmínečnou registraci jejich vakcíny chce dokončit nejpozději do 29. prosince. S rozhodnutím pak musí souhlasit ještě Evropská komise, která tak chce udělat do tří dnů poté, co získá doporučení od EMA, píše dnes agentura DPA. Obvykle to trvá 67 dnů.

Mluvčí Evropské komise Eric Mamer v reakci na tvrzení ministra Williamsona řekl, že odborníci britské lékové agentury MHRA jsou "velmi dobří", ale "rozhodně se nebudeme pouštět do hry na srovnávání regulačních úřadů v jednotlivých zemích, nebo do komentování tvrzení, kdo je lepší". Podotkl, že "nejde o fotbalový zápas, mluvíme tu o životě a zdraví lidí".

Už ve středu britský ministr zdravotnictví Matt Hancock řekl, že Británii umožnil zrychlení schvalování vakcíny odchod z Evropské unie. To ale odmítla samotná MHRA, když uvedla, že dodržovala všechny bezpečnostní kontroly a postupy jako Evropské unie a že podmínky schvalování vakcíny se až do konce letošního roku pravidly platnými v EU. Na Silvestra končí přechodné období, během kterého se na Británii vztahují unijní předpisy.